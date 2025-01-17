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Здесь твои семнадцать лет

Процесс по делу об убийстве следователя завершился без неожиданностей

Пермский краевой суд приговорил к 17 годам лишения свободы бывшего бойца СОБР Алексея Головина, признанного виновным в жестоком убийстве полковника юстиции Евгения Середкина. Последний занимал должность руководителя следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю. Осужденный должен также выплатить 7,85 млн руб. отцу и двум детям погибшего. По приговору, после освобождения один год в отношении Головина будет действовать ограничение свободы. Гособвинение предлагало приговорить обвиняемого к 19 годам строгого режима и двум годам ограничения свободы. Сам осужденный неоднократно заявлял о желании заключить контракт с Минобороны РФ и уйти на фронт.

Приговором суда Алексей Головин был признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). Как установил суд, вечером 9 сентября прошлого года он, вооружившись топором, проник в квартиру руководителя следственного отдела Свердловского района СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина. На почве ревности злоумышленник нанес жертве более 80 ударов в присутствии малолетних сына и дочери господина Середкина. После этого Головин позвонил в экстренные службы, которым сообщил о преступлении, и сдался силовикам. Свою вину в совершении преступления он признал полностью, написал явку с повинной и в последнем слове заявил, что раскаивается в содеянном.

В ходе прений представитель прокуратуры Пермского края Максим Филиппов предложил приговорить подсудимого к 19 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы. Уголовным кодексом за совершение убийства с особой жестокостью предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Впрочем, собеседники, близкие к правоохранительным органам, сразу после задержания Алексея Головина говорили, что назначить ему пожизненный срок суд не сможет по совокупности обстоятельств дела. Так, Головин совершил преступление, хоть и особой тяжести, впервые. Кроме того, он написал явку с повинной, активно способствовал расследованию. Отдельно смягчающими обстоятельствами по делу должно было стать наличие у Алексея Головина малолетних детей от первого брака, а также участие в боевых действиях в составе отряда СОБР Росгвардии.

Защитник подсудимого в ходе прений настаивала, что наказание Головину вообще должно быть назначено «ниже низшего» предела (минимальное наказание за убийство с особой жестокостью составляет восемь лет лишения свободы). По версии Алексея Головина, который женат на экс-супруге Евгения Середкина, последний применял к ней физическое и моральное насилие. В этих условиях пенсионера Росгвардии на преступление толкнуло «противоправное и аморальное поведение» погибшего.

На предварительном следствии и при рассмотрении дела в суде Головин изъявлял желание заключить контракт с Министерством обороны и отправиться в зону боевых действий. 18 декабря прошлого года суд приостанавливал производство по делу: по данным «Ъ-Прикамье», родственникам Евгения Середкина сообщили, что подсудимый подписал контракт и отправляется на СВО. Позже выяснилось, что Минобороны заключать контракт все же отказалось, и рассмотрение дела продолжилось.

В итоге суд приговорил Алексея Головина к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год после отбытия наказания. Кроме того, приговором частично удовлетворены иски отца Евгения Середкина, а также представителя детей погибшего о взыскании морального вреда. Согласно решению, сыну и дочери следователя осужденный должен выплатить по 2,925 млн руб., а его отцу 2 млн руб.

Адвокат Ильдар Салахиев, который представлял интересы потерпевшего отца в ходе предварительного следствия, считает приговор Головину обоснованным. Он отметил, что наказание назначено в пределах санкций инкриминируемой злоумышленнику статьи УК и с учетом смягчающих обстоятельств. «Отдельно необходимо высоко оценить работу следователей по делу, которым удалось завершить его расследование за два месяца, что говорит о высоком профессиональном уровне»,— отметил господин Салахиев.

Дмитрий Астахов

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