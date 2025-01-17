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Крещенские службы проведут в 600 храмах Кубани

В Краснодарском крае на территории более 600 храмов пройдут крещенские службы в честь православного праздника Крещение Господне, который отметят 19 января, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Для проведения крещенских купаний выделено около 70 мест на открытой воде и более 60 купелей на территории храмов. В местах купания установлены ограждения, палатки с обогревом и оборудованы зоны для переодевания. Для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, спасатели, казаки и медики.

Где в Краснодаре определили места для крещенских купаний

Крещение Господне является одним из 12 главных праздников в православной церкви. Праздник отмечает крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Канун Крещения, известный как Крещенский сочельник, приходится на 18 января.

Наталья Решетняк

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