Крещенские службы проведут в 600 храмах Кубани
В Краснодарском крае на территории более 600 храмов пройдут крещенские службы в честь православного праздника Крещение Господне, который отметят 19 января, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Для проведения крещенских купаний выделено около 70 мест на открытой воде и более 60 купелей на территории храмов. В местах купания установлены ограждения, палатки с обогревом и оборудованы зоны для переодевания. Для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, спасатели, казаки и медики.
Крещение Господне является одним из 12 главных праздников в православной церкви. Праздник отмечает крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Канун Крещения, известный как Крещенский сочельник, приходится на 18 января.