Минюст исключил «Ярновости» из списка иноагентов

Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов общество с ограниченной ответственностью «Ярновости». Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью "ЯРНОВОСТИ"»,— говорится в сообщении.

Напомним, что ООО «Ярновости» было учредителем ярославского сетевого издания «Ярновости». Иноагентом его признали в 2023 году, впоследствии СМИ прекратило деятельность.

Алла Чижова