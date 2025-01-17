Минюст исключил «Ярновости» из списка иноагентов
Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов общество с ограниченной ответственностью «Ярновости». Об этом сообщается на официальном сайте министерства.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«В соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью "ЯРНОВОСТИ"»,— говорится в сообщении.
Напомним, что ООО «Ярновости» было учредителем ярославского сетевого издания «Ярновости». Иноагентом его признали в 2023 году, впоследствии СМИ прекратило деятельность.