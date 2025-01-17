Пропавшую девочку из Новочеркасска нашли в Белокалитвинском районе

Пропавшую 13-летнюю девочку из Новочеркасска нашли живой сотрудники полиции и уголовного розыска. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, она сама уехала в Белокалитвинский район к своему знакомому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Мать подростка обратилась в дежурную часть накануне вечером — ее дочь утром вышла в школу, но не добралась до учебного заведения. Как выяснилось позже, несовершеннолетняя вызвала такси и уехала в другой населенный пункт. Отследить ее местоположение правоохранители смогли через геолокацию смартфона.

С родителями подростка провели профилактическую беседу. О правилах безопасности напомнили и самой беглянке.

Дмитрий Ковалевский