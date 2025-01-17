Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сотрудник Ростехнадзора пойдет под суд в Нижнем Новгороде по делу о взятках

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела против сотрудника Волжско-Окского управления Ростехнадзора. Как сообщили в региональном СУ СК, его обвиняют по частям 3, 5 и 6 статьи 290 УК РФ — всего по десяти эпизодам.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как полагает следствие, с 2021 по 2022 год фигурант в составе группы лиц с иными сотрудниками управления получил от представителей поднадзорных учреждений либо учебных центров более 15 млн руб. за общее покровительство и внеочередной прием документов. Также за взятку он обеспечивал успешную проверку знаний норм и правил работы с энергоустановками.

Помимо этого, в 2022 году фигурант получил от представителя поднадзорной организации 14 тыс. руб. Эти деньги предназначались за прием заявлений на проверку знаний сотрудников в сфере теплоснабжения и выдачу им удостоверений, обеспечивающих допуск к работам на опасном объекте. Из-за этого руководитель организации избежал привлечения к административной ответственности.

Уголовные дела в отношении иных участников преступной группы также направлены в суд.

Как писал «Ъ-Приволжье», осенью 2022 года в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора прошли обыски по делу о коррупции.

Летом 2024 года одного из сотрудников управления приговорили к 800 тыс. руб. штрафа и запрету занимать определенные должности за взятку при аттестации сотрудников ООО «Интерсинтез».

Галина Шамберина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...