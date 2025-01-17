Сотрудник Ростехнадзора пойдет под суд в Нижнем Новгороде по делу о взятках

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела против сотрудника Волжско-Окского управления Ростехнадзора. Как сообщили в региональном СУ СК, его обвиняют по частям 3, 5 и 6 статьи 290 УК РФ — всего по десяти эпизодам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как полагает следствие, с 2021 по 2022 год фигурант в составе группы лиц с иными сотрудниками управления получил от представителей поднадзорных учреждений либо учебных центров более 15 млн руб. за общее покровительство и внеочередной прием документов. Также за взятку он обеспечивал успешную проверку знаний норм и правил работы с энергоустановками.

Помимо этого, в 2022 году фигурант получил от представителя поднадзорной организации 14 тыс. руб. Эти деньги предназначались за прием заявлений на проверку знаний сотрудников в сфере теплоснабжения и выдачу им удостоверений, обеспечивающих допуск к работам на опасном объекте. Из-за этого руководитель организации избежал привлечения к административной ответственности.

Уголовные дела в отношении иных участников преступной группы также направлены в суд.

Как писал «Ъ-Приволжье», осенью 2022 года в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора прошли обыски по делу о коррупции.

Летом 2024 года одного из сотрудников управления приговорили к 800 тыс. руб. штрафа и запрету занимать определенные должности за взятку при аттестации сотрудников ООО «Интерсинтез».

Галина Шамберина