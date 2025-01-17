На Кубани водитель погиб при столкновении четырех машин

В Краснодарском крае произошла авария с четырьмя машинами, в которой один человек и один пострадал. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loon Фото: Loon

ДТП произошло на 19-м км (+700 м) автодороги «Юровка — Раевка». Житель Новороссийска за рулем «Гранты» превысил безопасную скорость движения и не учел погоду и состояние асфальта. В результате на закруглении дороги машина оказалась на встречной полосе. Автомобиль столкнулся с «Газелью», а следом — с «Нивой» и «Тойотой».

В результате аварии водитель «Тойоты» скончался до приезда скорой помощи. Водителя «Нивы» доставили в ЦРБ Анапы с травмами.

Татьяна Ручкина