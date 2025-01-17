В Татарстане главу фермерского хозяйства обвиняют в хищении 6,1 млн рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу главы фермерского хозяйства из Мамадышского района. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб бюджету оценивается более чем в 6,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По данным следствия, в 2017 и 2020 годах обвиняемый приобрел 600 тысяч саженцев сосны на сумму свыше 1,5 млн рублей. Затем он заключил договор подряда с подконтрольной компанией, завысив стоимость работ по посадке деревьев более чем на 6,1 млн рублей.

Фиктивные документы были предоставлены в Минсельхоз Татарстана, на основании чего фермер получил субсидию в размере 9,7 млн рублей. В результате ведомство понесло ущерб на сумму 6,1 млн рублей.

Часть ущерба – 4,5 млн рублей – обвиняемый добровольно возместил. Уголовное дело передано в Вахитовский районный суд Казани для дальнейшего рассмотрения.

Анар Зейналов