В Татарстане с начала учебного года в 72 сельских школах начали работу центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане с начала учебного года в 72 школах открыли центры «Точка роста»

Фото: Министерство образования и науки РТ В Татарстане с начала учебного года в 72 школах открыли центры «Точка роста»

Фото: Министерство образования и науки РТ

По словам пресс-службы, обновленные условия позволят школьникам эффективно изучать физику, химию и биологию, в том числе на профильном уровне, а также развивать естественно-научную, математическую, информационную грамотность и формировать критическое и креативное мышление.

Кроме того, центры «Точки роста» играют важную социальную роль в сельских населенных пунктах, предоставляя пространство для развития актуальных навыков, проектной деятельности, творчества и социальной активности школьников, педагогов и родительской общественности.

Как отмечают в министерстве, с введением обновленных федеральных государственных образовательных стандартов экспериментальные исследования стали неотъемлемой частью обучения старшеклассников. Современные исследования по физике, химии и биологии требуют использования как аналоговых, так и цифровых измерительных приборов. Поэтому оборудование в «Точках роста» ориентировано на преобладание в обучении самостоятельного исследовательского эксперимента учащихся.

В республике создание центров реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Анар Зейналов