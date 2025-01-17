Умерла британская актриса Джоан Плоурайт

Известная британская актриса Джоан Плоурайт умерла в возрасте 95 лет, как сообщает Sky News со ссылкой на заявление семьи. Актриса умерла в окружении родных. Поминальная церемония состоится 21 января. В честь траура в театрах в лондонского Вест-Энда будет приглушен свет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джоан Плоурайт в 1993 году

Фото: AP Джоан Плоурайт в 1993 году

Фото: AP

Госпожа Плоурайт родилась в 1929 году в небольшом английском городке Бригг в графстве Линкольншир. Ее карьера началась в 1950-х годах. Актриса дебютировала в фильме «Молчание». За свою жизнь Джоан Плоурайт сыграла в более чем 70 кинокартинах и успешно выступала в театре. В конце жизни актриса начала терять зрение, в 2014 году ей пришлось завершить карьеру из-за полной слепоты.

В 1993 году госпожа Плоурайт дважды удостоилась премии «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана в фильмах «Колдовской апрель» и телефильме «Сталин». В том же году за обе эти работы она была номинирована на премии «Оскар» и «Эмми». Актриса также известна ролью няни в картине «101 далматинец», а также ролью Мэри Уоллес в драме «Чай с Муссолини».

Воспоминания об актрисе — в некрологе «Гневное светило».