Гневное светило

На 96-м году жизни умерла дама-командор ордена Британской империи Джоан Плаурайт, баронесса Оливье. Во вторник в 19:00 огни театров Вест-Энда на две минуты погаснут в память об одной из величайших английских актрис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джоан Плаурайт (май 1999)

Фото: Suzanne Plunkett, File / AP Джоан Плаурайт (май 1999)

Фото: Suzanne Plunkett, File / AP

Дочь провинциальных интеллигентов, руководительницы любительской театральной труппы и журналиста, она чуть ли не с дошкольного возраста поняла, что ее судьба — театр. На профессиональной сцене дебютировала сначала в Кройдоне (1948), затем в Лондоне (1954). В 1956-м вошла в труппу Королевского театра, откуда перейдет в легендарный Олд Вик. И, хотя ее карьера продлится 60 лет, Плаурайт осталась девичьим лицом поколения «рассерженных» или, точнее говоря, «разгневанных молодых людей». Так прозвали писателей и режиссеров, яростно и бессильно бунтовавших против английского общества. Прозвище родилось благодаря пьесе их лидера Джона Осборна «Оглянись во гневе» о деклассированном интеллигенте, запутавшемся в личной жизни.

Роль в премьерной постановке пьесы (1956) стала первой звездной ролью Плаурайт.

Через год последует роль Джин в другой пьесе Осборна «Комедиант». Роль дочери провинциального, бездарного, осажденного кредиторами и спивающегося комика, бунтующей против колониальных авантюр, унесших жизнь ее брата. Отца сыграл великий Лоуренс Оливье. Через три года они повторят свой дуэт в фильме Тони Ричардсона, главного из разгневанных кинорежиссеров, а еще через год поженятся. Ради Плаурайт сэр Лоуренс бросит Вивиан Ли, звезду «Унесенных ветром»: вместе они проживут 28 лет, что, учитывая несносный характер актера, можно счесть чудом.

И свою первую награду «Тони» Плаурайт получит (1961) за роль 15-летней Жо в бродвейской постановке еще одной пьесы-манифеста «рассерженных» — «Вкусе меда» Шилы Делани. Ее героиня невинно и самоотверженно нарушала все социальные табу: беременела от чернокожего матроса, а затем находила братскую душу в нетрадиционном друге. Через 20 лет Плаурайт тряхнет стариной, сыграв малую роль в «Госпитале “Британия”» (1982) Линдсея Андерсона, еще одного «разгневанного», безумном бурлеске о новом докторе Франкенштейне в охваченной революцией Англии. Но до поры до времени кино оставалось на периферии ее творчества.

Зато о ее театральной карьере могла только мечтать любая актриса мира. Маша в «Трех сестрах» и Соня в «Дяде Ване». Заглавные роли в «Майоре Барбаре» и «Святой Иоанне» Бернарда Шоу. «Стулья», «Урок» и «Носороги» (в постановке самого Орсона Уэллса) короля абсурда Эжена Ионеско. «Чайка», «Венецианский купец», «Тартюф», «Добрый человек из Сезуана» и прочая, прочая, прочая.

С театром Плаурайт рассталась в 1990-м, год спустя после смерти Лоуренса Оливье, и сконцентрировалась на кино.

Впрочем, еще в 1988-м она сыграла свою самую значительную кинороль со времен «Комедианта». В ледяном, математическом фильме-загадке главного английского постмодерниста Питера Гринуэя «Отсчет утопленников» она была одной из трех героинь по имени Сисси Колпиттс, методично топивших своих обрыдлых мужей,— Сисси номер один. Добрым экранным гением для нее стал Франко Дзеффирелли, с которым она встретилась на театральной постановке пьесы Эдуардо де Филиппо «Суббота, воскресенье, понедельник» (1973).

По словам Плаурайт, она так умело и задорно готовила на сцене взаправдашнее рагу, что его аромат заставлял зрителей в антракте расхватывать все сэндвичи в буфете.

Она сыграет в трех фильмах итальянца. Миссис Фэйрфакс в «Джейн Эйр» (1996), журналистку в «Каллас навсегда» (2002) и предводительницу консервативных, но постепенно политически прозревающих британских старушек, обосновавшихся в фашистской Италии, в «Чае с Муссолини» (1999).

К стыду кинематографа, он так и не смог предложить Плаурайт достойных ее таланта ролей. Ну да, получила она (1993) сразу два «Золотых глобуса» за роли второго плана в сериале «Сталин» Ивана Пассера, где сыграла мать Надежды Аллилуевой, и в «Колдовском апреле» Майка Ньюэлла: опять-таки о старушках в Италии 1920-х годов.

Все это, да и остальное — по большому счету пустяки. Краткое явление в «Последнем герое» (1993) Джона Мактирнена. Роли в комиксах «Деннис-мучитель» (1993) Ника Кастла и «101 далматинец» (1996) Стивена Херека, где она сыграла смелую и добрую няню. Еще что-то историческое типа «Алой буквы» (1995) Ролана Жоффе. Впрочем, Плаурайт могла играть (а она играла, пока не ослепла) что угодно и в чем угодно. В памяти мировой культуры она отныне и во веки веков — гневные Джин и Жо из «Комедианта» и «Вкуса меда».

Михаил Трофименков