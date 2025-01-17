В Дзержинске организатор кредитного кооператива осужден за мошенничество

Дзержинский городской суд осудил организатора кредитного кооператива, который обманул пайщиков на 17,6 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», мошенник размещал в интернете рекламу о высоком процентном доходе при вложении в кооператив своих средств. Сначала организация выплачивала проценты по паевым взносам. После прекращения выплат потерпевшие обратились в полицию. От действий мошенника пострадали 38 человек.

В отношении организатору кредитного кооператива было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет в колонии общего режима.

Ксения Кучерявых