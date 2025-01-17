В Ульяновске приостановлена работа магазина из-за рекламы наркотика

Служба судебных приставов на 20 суток приостановила в Ульяновске деятельность магазина, в котором продавалась одежда с изображением листьев каннабиса (конопли), сообщило в пятницу ведомство в официальном пресс-релизе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Управление ФССП отмечает, что, согласно действующему законодательству, реализация подобной продукции приравнивается к пропаганде наркотиков, поэтому владельца магазина привлекли к административной ответственности за пропаганду наркотических средств (ст. 6.13 КоАП РФ, приостановление деятельности до 90 суток с изъятием рекламной продукции). Ведомство отмечает, что вся одежда с изображением конопляных листьев конфискована. На какую сумму произведена конфискация и деятельность какого конкретно магазина приостановлена, ведомство не раскрывает.

Андрей Васильев, Ульяновск