Ярославль и Казань возобновят прямое авиасообщение

С 21 января будет возобновлено прямое авиасообщение между Ярославлем и Казанью. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Полеты будут осуществляться по вторникам и пятницам авиакомпанией «ЮВТ-Аэро». Время в пути составит 1 час и 20 минут. Продажа билетов уже открыта, стоимость одного — 4,2 тыс. руб.

Сейчас из Ярославля в Казань можно долететь только с пересадками. Напомним, что из Ярославля также планируют запустить самолеты в Екатеринбург, Тюмень и Челябинск.

Алла Чижова