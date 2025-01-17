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Ярославль и Казань возобновят прямое авиасообщение

С 21 января будет возобновлено прямое авиасообщение между Ярославлем и Казанью. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Полеты будут осуществляться по вторникам и пятницам авиакомпанией «ЮВТ-Аэро». Время в пути составит 1 час и 20 минут. Продажа билетов уже открыта, стоимость одного — 4,2 тыс. руб.

Сейчас из Ярославля в Казань можно долететь только с пересадками. Напомним, что из Ярославля также планируют запустить самолеты в Екатеринбург, Тюмень и Челябинск.

Алла Чижова

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