Третий круг Australian Open
Мужчины. Томми Пол (США, 12)—Роберто Карбальес Баэна (Испания) 7:6 (0), 6:2, 6:0. Александр Зверев (Германия, 2)—Джейкоб Фирнли (Великобритания), 6:3, 6:4, 6:4. Карлос Алькарас (Испания, 3)—Нуну Боржиш (Португалия) 6:2, 6:4, 6:7 (3), 6:2. Алехандро Давидович Фокина (Испания)—Якуб Меншик (Чехия) 3:6, 4:6, 7:6 (7), 6:4, 6:2. Иржи Легечка (Чехия, 24)—Бенжамен Бонци (Франция) 6:2, 6:3, 6:3. Новак Джокович (Сербия, 7)—Томаш Махач (Чехия, 26) 6:1, 6:4, 6:4. Юго Эмбер (Франция, 14)—Артюр Фис (Франция, 20) 4:6, 7:5, 6:4, 1:0, отказ. Джек Дрейпер (Великобритания, 15)—Александр Вукич (Австралия) 6:4, 2:6, 5:7, 7:6 (7:5), ХХХ.
Женщины. Анастасия Павлюченкова (Россия, 27)—Лаура Зигемунд (Германия) 6:1, 6:2. Арина Соболенко (Белоруссия, 1)—Клара Таусон (Дания) 7:6 (7:5), 6:4. Донна Векич (Хорватия, 18)—Диана Шнайдер (Россия, 12) 7:6 (4), 6:7 (7:3), 7:5. Паула Бадоса (Испания, 11)—Марта Костюк (Украина, 17) 6:4, 4:6, 6:3. Мирра Андреева (Россия, 14)—Магдалена Френх (Польша, 23) 6:2, 1:6, 6:2. Белинда Бенчич (Швейцария)—Наоми Осака (Япония) 7:6 (7:3), отказ. Коко Гауфф (США, 3)—Лейла Фернандес (Канада, 30) 6:4, 6:2. Ольга Данилович (Сербия)—Джессика Пегула (США, 7) 7:6 (7:3), 6:1.