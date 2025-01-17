Главе отдела полиции Красносельского района избрали меру пресечения по делу о взятке

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий руководителю отдела полиции Красносельского района Сергею Волкову, сообщили в объединенной пресс-службе судов. Он обвиняется в получении взятки в размере 195 тыс. рублей.

Волков стал фигурантом уголовного дела по п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ. По информации следствия, не позднее 1 ноября 2024 года обвиняемый договорился с индивидуальным предпринимателем на передачу взятки за отказ от проверки, направленной на выявление контрафактной табачной продукции в точках продажи, которые принадлежат коммерсанту. За эти деньги сотрудник органов также не стал бы привлекать предпринимателя к административной ответственности, если бы нарушения нашли.

Несколько дней назад Волков получил от предпринимателя 195 тыс. рублей. Его задержали 15 января и в тот же день предъявили обвинение. Суд избрал запрет определенных действий: общаться с лицами по делу и сотрудниками районного отдела, посещать рабочее место, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, вести переговоры с использованием телефона, интернета.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что начальника отдела полиции Красносельского района заподозрили в получении взятки.

Татьяна Титаева