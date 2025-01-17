Нижегородку осудили на 12 лет за покушение на сбыт наркотиков через закладки
В Нижнем Новгороде вынесли приговор местной жительнице, которая оставляла закладки с наркотиками в разных районах города. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.
Задержали нижегородску в 2022 году у одного из домов на проспекте Гагарина, когда она приехала на автомобиле. При себе у злоумышленницы было 135 свертков с наркотиками.
Следствие установило, что в августе 2022 года нижегородка вошла в состав преступной группы, которая занималась сбытом наркотиков через интернет, и стала курьером-закладчиком. Правоохранители обнаружили 190 закладок, сделанных злоумышленницей.
Приокский райсуд вынес в отношении нижегородки обвинительный приговор. Наркосбытчице назначили 12 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.