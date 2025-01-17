В 2024 на Дону расселили 3,3 тысячи человек из аварийного жилья

В Ростовской области за 2024 году переселили 3,3 тыс. жителей аварийного жилья в новые квартиры. По сообщению пресс-службы правительства региона, на эти цели потратили 3,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Более половины этих средств выделили из областного бюджета. В прошедшем году в программу расселения попали здания, признанные аварийными с 2017 года. Кроме того, власти утвердили программу расселения домов, признанных аварийными после 2022 года — в нее вошли 290 домов общей площадью почти в 100 тыс кв.м.

В Южном федеральном округе расселять аварийные дома теперь будут по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Два раза в год программу будут дополнять новыми многоквартирными домами.

Дмитрий Ковалевский