Джо Байден смягчил приговоры почти 2,5 тыс. осужденным

Президент США Джо Байден смягчил приговоры людям, осужденным за преступления, связанные с наркотиками. На сайте Белого дома уточняется, что преступления были ненасильственными. Приговоры смягчили почти для 2,5 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Как признал Конгресс, настало время уравнять эти различия в приговорах. Это действие является важным шагом на пути к исправлению исторических ошибок и предоставлению достойным лицам возможности вернуться в свои семьи»,— заявил лидер США. Тех граждан, которые получили длительные сроки, помиловали, как и людей, осужденных по устаревшим законам, нормы которых уже не действуют.

Джо Байден 23 декабря смягчил наказание для 37 из 40 осужденных на смертную казнь. Он объяснял, что не может допустить, чтобы администрация избранного президента Дональда Трампа «возобновила казни». 12 декабря господин Байден смягчил наказание для 1,5 тыс. человек, а также помиловал 39 осужденных, которых обвинили за ненасильственные преступления.

В начале января двое заключенных отказались от помилования президента. Они уверены, что смягчение приговора «поставит их в невыгодное положение», так как они пытаются обжаловать свои дела и настаивают на невиновности.