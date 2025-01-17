В Воронеже за год более 500 автомобилей признали брошенными

За 2024 год 527 транспортных средств в Воронеже признали брошенными. 80 из них переместили на площадку для временного хранения, остальные собственники добровольно переместили с общественных пространств. Об этом сообщили в городской администрации.

Информация о брошенных машинах поступает к сотрудникам районных управ в ходе мониторинга или из обращений граждан. Специалисты управления административно-технического контроля комиссионно осматривают их. При выявлении соответствующих признаков оставляют на транспортном средстве уведомление для владельца.

По истечении указанного в документе времени, если автомобиль остается на месте, через две недели его эвакуируют. Затем в судебном порядке устанавливается собственник. Если он не пытается вернуть машину, то суд признает ее бесхозяйной.

«В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности передачи нашим военным в зону проведения СВО автомобилей в хорошем состоянии, которые по решению суда должны отправиться на утилизацию. Их могут переделать в востребованные на передовой багги»,— добавили в мэрии облцентра.

Алина Морозова