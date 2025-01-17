В 2025 году по железным дорогам Крыма планируют перевезти 10 млн пассажиров

В 2025 году по инфраструктуре ФГУП «Крымская железная дорога» планируют перевезти 10,6 млн пассажиров, в том числе 4,1 млн в дальнем сообщении. Как сообщает Россжелдор, только ООО «Южная пригородная пассажирская компания» планирует перевезти 6,55 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

По данным ведомства, в течение года в Крыму в сутки будут курсировать 45 пар пригородных поездов, в летний период — 48 пар. Пассажирооборот ожидается на уровне 1,39 млрд пассажиро-километров.

В Росжелдоре ожидают, что грузооборот на Крымской железной дороге составит 1,66 млрд тонн-километров, что на 11,4% больше, чем в 2024 году. В частности, ожидают рост приема груженых вагонов на 14,1% за счет транзитных поездов с железной рудой, химикатами и удобрениями, следующих через стыковые станции КЖД Соленое Озеро и Армянск.

В этом году на техническое оснащение и перевооружение производства продукции КЖД выделили 633,7 млн руб. Из них 160,1 млн руб. направят на капремонт пути. Работы пройдут на участках по направлениям Джанкой — Симферополь и Джанкой — Керчь общей протяженностью 6,3 км. Средства также выделили на покупку оборудования для ремонта и обслуживания подвижного состава, систем безопасности, спецтехники, оборудования для досмотра на контрольно-пропускных пунктах.

Татьяна Ручкина