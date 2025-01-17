В Оренбурге автомобилист устроил стрельбу в здании полиции

Стрельба произошла в холле административного здания отдела полиции в Оренбурге в четверг, 16 января. Об этом сообщает региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По информации ведомства, местный житель вошел в здание и несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в одного из сотрудников. Полицейский пострадал.

Стрелка задержали. В настоящее время установлено, что это мужчина 1975 года рождения. Он работает водителем.

Медики оказали пострадавшему полицейскому помощь на месте происшествия. Ему назначено амбулаторное лечение.

Георгий Портнов