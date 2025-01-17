Второй этап строительства терминала №3 аэропорта Казани планируется в 2025 году.

Второй этап строительства третьего терминала казанского аэропорта включен в задачи Минтранса Татарстана на 2025 год. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на заседании итоговой коллегии министерства.

В конце декабря стало известно, что в международном аэропорту Казани началось проектирование третьего пассажирского терминала. Строительство будет начато после получения положительного заключения по проекту от Главгосэкспертизы России, пояснили в пресс-службе аэропорта.

Анар Зейналов