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Второй этап строительства терминала №3 аэропорта Казани планируется в 2025 году.

Второй этап строительства третьего терминала казанского аэропорта включен в задачи Минтранса Татарстана на 2025 год. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на заседании итоговой коллегии министерства.

В конце декабря стало известно, что в международном аэропорту Казани началось проектирование третьего пассажирского терминала. Строительство будет начато после получения положительного заключения по проекту от Главгосэкспертизы России, пояснили в пресс-службе аэропорта.

Анар Зейналов

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