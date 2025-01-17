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В Сочи отменили Крещенские купания в море из-за непогоды

В Сочи в связи с непогодой отменены Крещенские купания в море. Как сообщили в пресс-службе администрации города, решение принято в связи со штормовым предупреждением с целью обеспечения безопасности.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

«Все пляжи будут огорожены, выставлены группы из числа правоохранителей и сотрудников районных администраций»,— предупредили в мэрии.

Жителей города и туристов власти просят не подвергать свою жизнь опасности и не окунаться в море. В мэрии уточнили, что на реках в согласованных местах купания пройдут по фактической погоде по ранее утвержденному графику.

Татьяна Ручкина

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