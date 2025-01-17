Жители Кубани пожаловались на сбой в работе Steam

Жители Краснодарского края, как и других регионов России, обратили внимание на сбой в работе Steam. Как сообщил Роскомнадзор, проблема связана с неполадками в инфраструктуре сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Кубанцы направили 2% от всех жалоб на проблемы в работе онлайн-сервиса цифрового распространения компьютерных игр и программ. Такое же количество пользователей пожаловались из Кузбасса, Ханты-Мансийского автономного округа, Ростовской области, Башкортостана, Хакасии и Красноярского края.

Больше всего жалоб поступило от москвичей — 28%. Жители Новосибирской области прислали 9% от общего количества жалоб, жители Санкт-Петербурга — 8%, Татарстана — 7%.

Татьяна Ручкина