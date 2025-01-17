Экс-директору компании, построившей аварийные дома в Кудымкаре, предъявили обвинение

Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю предъявлено обвинение бывшему руководителю коммерческой организации, осуществляющей строительство жилых помещений. Как сообщает пресс-служба ведомства, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Ранее в Перми был арестован Дмитрий Седов — представитель столичного ООО «Квадра групп», построившего аварийное жилье в Кудымкаре.

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Следствием установлено, что в период с 2015 по 2016 год организацией под руководством обвиняемого в Кудымкаре были возведены два жилых дома, не отвечающие требованиям безопасности. Местной администрацией по муниципальным контрактам было приобретено 155 квартир для реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. Согласно заключениям судебных строительно-технических экспертиз, построенные дома не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, так как построены из блоков ячеистого бетона меньшей прочности.

Следствием продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 10 января в одной из своих пермских квартир был арестован и направлен в СИЗО экс-директор ИК «Витус» Дмитрий Седов по подозрению в мошенничестве и обвинению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Господин Седов действовал как представитель по доверенности от ООО «Квадра групп».