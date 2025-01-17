За увлечение ракетостроением ярославец предстанет перед судом

В Ярославской области в суд направлено уголовное дело о незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ в отношении жителя Ростова Великого. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Следствие считает, что житель Ростова изготовил вещества на общую массу 2 кг. Как выяснили эксперты, изготовленное является взрывчатыми веществами системы «горючее + окислитель», что относится к классу пиротехнических составов. У местного жителя не было разрешения на изготовление и хранение веществ.

«Мужчина пояснил, что увлекается любительским ракетостроением, в том числе занимается созданием видеороликов, демонстрирующим запуск смоделированных ракет»,— рассказали в УМВД.

Житель Ростова обвиняется по двум статьям, его дело рассмотрит суд.

Алла Чижова