Для кольцевой железной дороги рассчитают пассажиропоток и транспортную логистику

В Казани сформируют рабочую группу, которая проведет расчеты пассажиропотока и транспортной логистики в рамках реализации кольцевой железной дороги. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на заседании итоговой коллегии министерства.

«Прошу Вас, уважаемый Рустам Нургалиевич, также согласовать рабочую группу с Институтом пространственного планирования и исполнительным комитетом Казани для проведения расчета пассажиропотока и транспортной логистики», — сказал министр.

Проект включает в себя строительство 35 км железнодорожных путей, разделенных на три этапа. Первый этап длиной 12,8 км предполагает строительство третьего главного пути на участке Юдино — Казань-2 и съезда в районе станции Новое Аракчино. Второй этап составит 11,2 км, третий — 11 км.

Проект первого этапа городской кольцевой железной дороги планируется завершить во втором квартале 2025 года.

В конце декабря замначальника Горьковской железной дороги Александр Черемнов сообщил, что проектирование первого этапа кольцевой железной дороги Казани близится к завершению. Последним шагом является доработка раздела, связанного с транспортной безопасностью.

Анар Зейналов