Проектирование первого этапа кольцевой железной дороги Казани завершается

Проектирование первого этапа кольцевой железной дороги Казани близится к завершению. Последним шагом является доработка раздела, связанного с транспортной безопасностью. Об этом сообщил замначальника Горьковской железной дороги Александр Черемнов.

Господин Черемнов подчеркнул, что внимание к безопасности на транспорте в настоящее время особенно важно, и без этого раздела объект не сможет пройти экспертизу. По его словам, подрядчик уже выбран и активно занимается этим вопросом.

После завершения проектирования будет разработана схема для дальнейшего запуска проекта, добавил Черемнов: «Это не годовой проект, тем более протяженность даже первого этапа не такая маленькая».

Первый этап кольцевой железной дороги протяженностью 11,8 км соединит станции «Новое Аракчино» и «Казань-2» через станцию Восстания (грузовую).

Проект городской кольцевой железной дороги был представлен в 2011 году. В 2014 году его стоимость оценили в 18 млрд руб., однако к 2016 году она возросла до 22,4 млрд. Первоначально планировалось завершить строительство к 2018 году.

Анар Зейналов