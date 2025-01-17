Умер известный самарский журналист и режиссер Вадим Карасев

Самарский журналист, литератор и режиссер Вадим Карасев скончался в минувший четверг, 16 января. Причиной смерти стала тяжелая болезнь. Об этом сообщает региональное отделение Союза журналистов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

С 1981-й по 1990 годы Вадим Карасев работал корреспондентом, заведующим отделом, ответственным секретарем газеты «Волжский комсомолец», печатался в этом же СМИ, а также в изданиях «Моя газета», «Аргументы и факты», «Огонек», «Самара и губерния», «Все небо». Кроме того, он был редактором изданий «Самарская творческая газета», «Дельта-информ», «Алекс-информ», «Детский вопрос» и «Посох».

Последние 18 лет Вадим Карасев работал обозревателем газеты «Волжская коммуна» и публиковался на сайтах «Кому на Волге» и информагентства «СОВА». Помимо прочего он публиковался в издании «Свежая газета. Культура».

Одновременно с этим Вадим Карасев написал сценарии и выступил режиссером ряда документальных фильмов, в их числе — «Три портрета на фоне музыки» и «Яблоневый овраг». В его творческое наследие также входят повести, рассказы, стихи, эссе и очерки в периодических изданиях. Он лауреат региональных, российских и международных творческих конкурсов.

Редакция «Ъ-Волга» выражает соболезнования родным и близким Вадима Карасева.

Георгий Портнов