При пожаре на НПЗ в Баварии пострадали четыре человека

Сегодня ночью, 17 января, в баварском Нойштадте-ан-дер-Донау загорелся завод по переработке нефти Bayernoil, о чем сообщила пресс-служба предприятия. Во время пожара пострадали четыре человека, пишет газета Suddeutsche со ссылкой на полицию.

Возгорание случилось около полуночи. Тогда же районная администрация Кельхайма сообщила об этом местным жителям. Полиция считает, что здание было сожжено намеренно, но конкретные причины пожара неизвестны, как и масштаб ущерба. На месте работало большое число спасателей, утром огонь потушили. Все работающие системы вышли из строя. Принимаются все меры безопасности. Завод Bayernoil производит пропан, бутан, бензин, дизельное и печное топливо. Еще один его филиал находится в Фобурге-ан-дер-Донау в Верхней Баварии.