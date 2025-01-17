Канцлер Ги, «Двое на качелях» и «Нормальная семья»

В Челябинске на ближайшей неделе пройдут концерты с музыкой Михаила Танича и саундтреками из мультфильмов Хаяо Миядзаки, а также выступление певицы Канцлер Ги. В театрах покажут спектакли «Новогодние бабайки» и «Двое на качелях», а на выставках — предметы восточного искусства и фотографии зимующих на Урале птиц. В кинотеатрах можно посмотреть фильмы «Мой друг панда», «Василий», и «Нормальная семья».

Концерты

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 19 января состоится концерт «А белый лебедь на пруду». Артисты филармонии споют песни Михаила Танича. Программа включает композиции «Ходит песенка по кругу», «Черный кот», «Любовь-кольцо», «Я куплю тебе дом», «Стена» и многие другие. Стоимость билета – от 500 до 900 руб. 6+.

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 21 января выступит музыкальный ансамбль ClassicaPlus, который исполнит саундтреки из мультфильмов Хаяо Миядзаки. На концерте прозвучат песни из «Мой сосед Тоторо», «Навсикая из долины ветров», «Принцесса Мононоке», «Мальчик и птица». Совместно с музыкальным ансамблем выступит певица Алиса Тен. Стоимость билетов от – 1,2 тыс. до 2 тыс. руб. 6+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / kancler_gui Фото: vk.com / kancler_gui

В клубе Ozz 24 января пройдет концерт певицы Канцлер Ги (Майя Котовская). Артистка является основательницей и участницей группы Bregan D’Ert. Канцлер Ги исполняет музыку из микса классического рока, балладной лирики, арт-фолка и блюза. В репертуаре певицы порядка 226 песен. Стоимость билета – от 1,2 тыс. до 3,5 тыс. руб. 18+.

Спектакли

В «Театральном пространстве свободы» 21 января выступит дуэт Nebolet с постановкой «Новогодние бабайки». С возрастом у людей пропадает вера в новогоднее чудо, поэтому герои постановки — бабайки — решают исправить эту ситуацию и доказать, что волшебство возможно в жизни каждого человека, независимо от возраста. Стоимость билета – 800 руб. 16+.

Во Дворце культуры железнодорожников 24 января покажут спектакль «Двое на качелях». Постановка рассказывает об истории любви двух людей, случайно встретившихся в Нью-Йорке. Гитель — танцовщица, ведущая свободный и безденежный образ жизни, а Джерри — амбициозный адвокат, переживающий развод с женой. Главные роли сыграют Григорий Антипенко и Татьяна Арнтгольц. Стоимость билета — от 1,8 тыс. до 6 тыс. руб. 12+.

Выставки

В Челябинском центре искусств открылась выставка «Такой разный Восток…». Она посвящена многообразию культурных традиций Египта, Индии, Китая и Японии. На выставке представлены элементы восточного традиционного костюма, керамика, скульптура, сувенирные куклы, картины на папирусе и многое другое. Экспозиция будет работать до 2 февраля 2025 года. Вход свободный. Возрастного ограничения нет.

В Челябинском центре искусств работает выставка «Пернатые самоцветы зимы». На ней представлены фотографии зимующих на Урале птиц. Выставку можно посетить до 26 января. Вход свободный. Возрастного ограничения нет.

Кино

В кинотеатре Александра Пушкина 18 и 19 января покажут фильм «Мой друг панда». Он повествуют о самой известной в мире панде Фу Бао. Зрителям расскажут о неизвестных подробностях ее жизни, а также о трогательных отношениях панды со смотрителями зоопарка. Стоимость билета 250 руб. 6+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В челябинских кинотеатрах 23 января выйдет в прокат фильм «Василий». Главный герой Вася работает учителем ОБЖ в поселке Ковылкино. Его брат-близнец Коля умудрился обмануть мексиканский криминальный картель и украсть деньги, за что ему теперь грозит опасность. Василий отправляется навестить брата и в итоге становится участником странных событий. Главную роль сыграл Александр Петров. 16+.

В кинотеатрах Челябинска с 23 января можно будет посмотреть корейский фильм «Нормальная семья». Меркантильный адвокат Джэ Ван и его младший брат, высокоморальный врач Джэ Гю, вместе с женами раз месяц собираются за ужином. Однажды в интернете появляется видеозапись, на которой двое подростков жестоко избивают бездомного. Просмотрев видео, родственники раскрывают шокирующую тайну, из-за чего следующий ужин начинается в напряженной атмосфере. Главные роли сыграли Соль Ген Гу, Чан Дон Гон, Ким Хи Э и Клаудия Ким. 18+.

Ольга Воробьева