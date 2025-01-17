В Тольятти прошли слушания по поводу строительства высотки в центре города

В Тольятти 16 января прошли слушания по поводу планов ООО СЗ «Терминал-холдинг» построить на пересечении улиц Ленинградской и Голосова 24-этажный жилой дом. На мероприятие пришли как представители застройщика, так и местные жители, а также прихожане соседнего храма, сообщил в своем Telegram-канале депутат Самарской губернской думы Максим Гусейнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На слушаниях выяснилось, что застройщик предполагает устроить рядом с домом всего 34 парковочных места плюс 64 места на подземной парковке. Между тем, как отметил господин Гусейнов, по поводу пропускной способности улицы Ленинградской и сейчас возникают большие вопросы. Она вся забита припаркованными автомобилями, и здесь стоит перманентная пробка от ул. Голосова до гостиницы «Жигули».

«Реализация проекта “Терминал-холдинга” грозит транспортным коллапсом в этой части города»,— заявил депутат.

Кроме того, на территории, где планируется строительство, раньше существовал рынок «Поле чудес». Городские власти при переносе рынка обещали облагородить освободившееся пространство. Должны были возникнуть спортивные сооружения, архитектурные формы, пешеходные дорожки и даже фонтан. Однако ничего не было сделано, и теперь тут может возникнуть многоэтажка.

В итоге голоса участников общественных слушаний практически разделились. 26 проголосовали против строительства, 24 — за, сообщил Максим Гусейнов. Результаты слушаний будут переданы в городскую думу для принятия дальнейшего решения.

Алексей Алексеев