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Фестиваль «Чувства» в Сириусе продлится до апреля 2025 года

На федеральной территории Сириус проходит фестиваль «Чувства», программа которого включает мероприятия, связанные с пятью органами чувств человека. Проект продлится с декабря 2024 по апрель 2025 года, передает пресс-служба ГК «Мантера».

Фото: «Мантера»

Фото: «Мантера»

Фестиваль открылся выставкой «110 | Российский дизайн 1915-2025», организованной отелем Mantera Supreme совместно с Московским музеем дизайна и Государственной Третьяковской галереей. Экспозиция об истории отечественного дизайна разместится в Новой Третьяковской галерее в Москве.

«Мы задумали "Чувства" как иммерсивный фестиваль, миссия которого – показать многогранность человеческих эмоций и возможностей», – отметила генеральный менеджер отеля Mantera Supreme Юлия Капралова.

В феврале программа сосредоточится на теме осязания и включит спа-процедуры, уроки красоты и антивозрастные программы. Март будет посвящен ароматам и их влиянию на здоровье. Завершится фестиваль в апреле музыкальными выступлениями, приуроченными к открытию отеля Mantera Supreme 26 апреля.

Вячеслав Рыжков

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