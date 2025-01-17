Фестиваль «Чувства» в Сириусе продлится до апреля 2025 года

На федеральной территории Сириус проходит фестиваль «Чувства», программа которого включает мероприятия, связанные с пятью органами чувств человека. Проект продлится с декабря 2024 по апрель 2025 года, передает пресс-служба ГК «Мантера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Мантера» Фото: «Мантера»

Фестиваль открылся выставкой «110 | Российский дизайн 1915-2025», организованной отелем Mantera Supreme совместно с Московским музеем дизайна и Государственной Третьяковской галереей. Экспозиция об истории отечественного дизайна разместится в Новой Третьяковской галерее в Москве.

«Мы задумали "Чувства" как иммерсивный фестиваль, миссия которого – показать многогранность человеческих эмоций и возможностей», – отметила генеральный менеджер отеля Mantera Supreme Юлия Капралова.

В феврале программа сосредоточится на теме осязания и включит спа-процедуры, уроки красоты и антивозрастные программы. Март будет посвящен ароматам и их влиянию на здоровье. Завершится фестиваль в апреле музыкальными выступлениями, приуроченными к открытию отеля Mantera Supreme 26 апреля.

Вячеслав Рыжков