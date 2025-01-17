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Агрохолдинг «СТЕПЬ» полностью перешел на российский горох

Агрохолдинг «СТЕПЬ» отказался от использования импортных семян гороха в своём производстве. Об этом сообщает его пресс-служба.

В прошлом сезоне доля посевного материала гороха отечественной селекции составляла порядка четверти от общего объема, а в новом сельхозсезоне достигнет 100%, говорится в сообщении.

Посевные площади под горохом составляют более десятой части от общей площади пашни компании. И в этом году агрохолдинг планирует увеличить посевные площади под горохом, примерно, на 10%. Это связано с общим трендом на аграрном рынке нескольких последних лет, согласно которому площади под нишевыми сельхозкультурами, к числу которых относится и горох, расширяются. Так как они высоко рентабельны и востребованы на международном рынке, экспорта, в том числе и гороха, ежегодно растут. Так, в прошлом сельхозсезоне экспорт гороха из России достиг рекордных 2,9 млн т.

В ноябре власти Кубани, сообщая о завершении посевной, объявили, что, аграрии региона применили в этой кампании преимущественно отечественные семена.

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