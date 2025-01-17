В Краснодарском крае вырос спрос на займы со стороны самозанятых

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) проанализировал структуру спроса по сектору МФО в Краснодарском крае в разрезе доли заявок от работающих в статусе самозанятых граждан.

По итогам 2024 года в общем объеме доля поступивших от самозанятых заявок в среднем составила 19,4%, то есть на них приходилась практически каждая пятая заявка. В 2023 году показатель находился на отметке 13,6% (-5,8 п.п.)

Рост спроса со стороны самозанятых граждан связан с популяризацией данного налогового режима среди населения. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, количество самозанятых в регионе к концу 2024 года достигло 600 тыс. человек, что на 34,5% больше, чем в прошлом году. Потребность граждан в статусе самозанятых в заемных средствах связана и с личными нуждами, и с бизнес-целями на коротком горизонте — закрытие кассовых разрывов, пополнение оборотного капитала и пр.

Артем Быков, генеральный директор Moneyman:

«В данном клиентском сегменте мы также наблюдаем рост количества тех, кто обращается за относительно крупными ссудами от 50 тысяч рублей и выше. В 2023 году доля таких запросов выросла до 17,2% против 13,4% годом ранее. Готовность же кредиторов удовлетворять спрос определяется риск-аппетитами, уровнем имеющейся долговой нагрузки потенциальных заемщиков и другими факторами, которые могут повлиять на решение об одобрении займа или размер одобряемых лимитов».