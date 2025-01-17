Морспасслужба обследовала более 37,3 квадратных км акватории в зоне ЧС

За прошедшие сутки специалисты Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы обследовали 37,3 кв. км акватории в районе ЧС. Загрязнений не выявили, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Баржу «Пикник» отшвартовали от кормовой части танкера «Волгонефть-239», все работы завершены. С 10 января специалисты собрали и передали на утилизацию 102,3 куб. м нефтеводяной смеси.

В районе кормовой части танкера установили 2,1 тыс. м боновых заграждений. При загрязнении бонов заменили 610 м заграждений.

Ручным способом спасатели собрали 870 кг нефтесодержащих отходов. По нарастающим итогам — 14,1 тыс. кг. Кроме того, водолазы Морспасслужбы провели повторное обследование носовой части «Волгонефть-239». Для устранения радужной пленки было израсходовано 375 кг биосорбента. С начала применения суммарный расход составил 1,1 тыс. кг.

В Севастополе обследовали 231,3 кв. км акватории. Более 100 кв. м локализовали и очистили от мазута. С момента загрязнения в этом районе было собрано 1,5 тыс. кг нефтесодержащих отходов.

В Анапе на сегодня все загрязнения на акватории очищены, повторных не обнаружено. С момента аварии в акватории вдоль береговой полосы, включая порт Анапа, ручным способом собрано 14,7 тыс. кг нефтесодержащих отходов.

В районе мыса Панагия работает группа спасателей из 38 человек. Они занимаются ликвидацией разлива.

Алина Зорина