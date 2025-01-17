После отравления детей в комплексе «Дуслык» проводится дезинфекция помещений

В оздоровительном центре «Дуслык» проводится дезинфекция помещений и генеральная уборка, рассказали Ъ Волга-Урал в пресс-службе Минобра Татарстана.

«Сотрудники Роспотребнадзора, министерства образования республики и полиция проводят проверку. Ситуация находится на личном контроле министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина», — говорится в сообщении Министерства образования Татарстана.

Сегодня проходила олимпиада по химии среди 9–11 классов в комплексе «Дуслык», 15 учащихся после перерыва на обед почувствовали недомогание. По инициативе прокуратуры была начата проверка, а Следком Татарстана возбудил уголовное дело. Причина отравления выясняется.

Артём Дергунов