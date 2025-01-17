Назначен новый председатель Шестого кассационного суда

Председателем Шестого кассационного суда общей юрисдикции стал Магомед Магомедов. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции Магомед Магомедов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции Магомед Магомедов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

О новом назначенце Магомеде Магомедове известно, что он уроженец Дагестана, выпускник юрфака местного университета и имеет стаж работы в районном и Верховном суде Дагестанской АССР. Также он был судьей, а затем председателем Верховного суда РФ.

Конкурс на пост главы кассационной инстанции проводился несколько раз. Однако до последнего времени по разным причинам председателя суда найти не могли.

Должность председателя Шестого кассационного суда была вакантной с мая 2023 года, когда прежний руководитель инстанции Александр Ефанов покинул пост. Это произошло по итогам проверки Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС), которая в итоге лишила прежнего руководителя инстанции статуса судьи.

Основанием для проверки в отношении Александра Ефанова в числе прочего стала покупка структурами, связанными с его семьей, земли на Поджабном и аренда у руководителя ГК «Тон-Авто» и экс-главы Жигулевска Александра Курылина автомобиля Toyota Sequoia. Несмотря на то, что арендованное имущество подлежало декларированию, экс-председатель суда не указал иномарку в декларациях за 2019, 2020 и 2021 годы.

В итоге Генпрокуратура РФ добилась изъятия земли, а в отношении Александра Курылина возбудили дело о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Бизнесмену и экс-чиновнику заочно предъявили обвинение и объявили его в розыск. Однако в декабре 2024 года Мосгорсуд признал незаконным возбуждение уголовного дела против Александра Курылина.

Георгий Портнов