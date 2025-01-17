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В Петербурге введено 3 млн кв. м жилья в 300 построенных за пять лет новостройках

Санкт-Петербург занял одни из лидирующих позиций среди городов-миллионников в России по числу новостроек и площади возведенного жилья за последние пять лет. В то же время, по доле современных проектов среди всего жилья в городе, Северная столица оказалась одной из последних. Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики «Яндекс Аренды».

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По данным сервиса, в Петербурге было построено порядка 300 новых домов. По абсолютным цифрам город уступает только Москве и Краснодару, где было введено 600 и 400 новостроек соответственно. Из 19,5 млн кв. м жилья, введенного в городах-миллионниках, Петербург имеет долю в 3 млн кв. м и уступает только Москве, на счету которой 6,6 млн кв. м новой жилплощади.

При этом, по доле новостроек от общего жилого фонда в городах-миллионниках, Петербург и Москва находятся в аутсайдерах. Их опережают Краснодар, Волгоград, Красноярск, Новосибирск, Воронеж и Казань. Это обусловлено в целом большим числом домов в двух столицах, поэтому даже высокие объемы вводимого жилья не могут соперничать с количеством более старых зданий.

Эксперты рынка говорят об общероссийском тренде на аренду жилья в новостройках, даже несмотря на гораздо более высокую арендную ставку относительно «старших» домов. 53,2% россиян с опытом аренды предпочитают снимать жилье в новых домах. При этом стоимость аренды в них в 1,5-2 раза выше, чем в домах 2010-х годов и старше.

В качестве примера, эксперты приводят Приморский район Санкт-Петербурга. Квартира площадью 31 кв. м в проекте 2021 года, расположенном в 14 минутах ходьбы от метро, стоит 60 тыс. руб./мес. Квартира с аналогичными характеристиками, но в доме 1987 года постройки, стоит 38,5 тыс. руб./мес.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем предложения элитного жилья в Петербурге за год сократился на 30% и достиг исторического минимума за всю историю наблюдений. По данным аналитиков консалтинговой компании NF Group, на текущий момент в городе предлагают купить 590 квартир и апартаментов общей площадью 73,9 тыс. кв. м.

Андрей Кащавцев

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