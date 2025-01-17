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Проект модернизации пивоварни за 321 млн рублей в Стерлитамаке стал приоритетным

Проект модернизации оборудования стерлитамакского филиала «Шихан» ООО «Объединенные пивоварни — холдинг» получил статус приоритетного, сообщает пресс-служба главы Башкирии. Инвестору предоставят налоговые льготы.

Реконструкция повысит надежность производства и поможет увеличить объемы выпускаемой продукции. Компания намерена инвестировать в реализацию проекта более 321 млн руб., пояснил на «инвестиционном часе» в правительстве региона вице-президент компании по финансам Евгений Савченков.

ООО «Объединенные пивоварни — холдинг» работает на российском рынке с февраля 2002 года. Компании принадлежит восемь пивоварен: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске. Холдинг производит и реализует пиво и безалкогольные напитки более 20 брендов.

Майя Иванова

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