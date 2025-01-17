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В Уфе на четыре ночи закроют движение по Восточному выезду

В Уфе на четыре ночи закроют движение по Восточному выезду, сообщили в пресс-службе регионального минтранса. Так, 25, 28 и 29 января проезд будет запрещен с 1:00 до 5:00, 26 января — с 1:00 до 6:00.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Все въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной дороги М-5 "Урал" и вблизи села Федоровка будут закрыты»,— уточнили в пресс-службе.

Ограничение связано с установкой элементов автоматизированных систем управления дорожным движением.

Восточный выезд — один из крупнейших инфраструктурных проектов республики, соединяет город с трассой М-5 «Урал», включает в себя автодорожный тоннель длиной 1,2 км, мост с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной дороги. Объект открыли в марте 2024 года. Проект реализован по концессионному соглашению сроком на 25 лет. Подрядчиком выступило ООО «Лимакмаращавтодороги».

Венера Хисамова

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