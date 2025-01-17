Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 14:20

Мэр Перми вносит запрет на нахождение детей на Слудской горке

Мэрия Перми вносит изменения в перечень мест, где не допускается нахождение детей. Теперь в этот перечень входят также «места, используемые для катания с горок в зимний период, граничащие с автомобильными дорогами (включая внутриквартальные проезды), железнодорожными и трамвайными путями, водоемами; имеющие на пути катания препятствия (деревья, заборы, столбы, пешеходные дорожки и так далее)». Соответствующе постановление опубликовано на сайте администрации за подписью главы города Эдуарда Соснина.

Фото: 2Gis

Фото: 2Gis

Необходимость изменений поясняется действием закона Пермского края «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» и заключений экспертной комиссии города Перми для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, от 10 января 2025 года.

Напомним, жители Перми устроили несанкционированные катания со Слудской горки в центре Перми, рядом с обустроенным ледовым городком. В начале января мэр Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале предостерег жителей города от катания со Слудской горки на ледянках. Спуск с горки выходит на проезжую часть и трамвайные пути. Мэрия поставила внизу горы ограждения и даже посыпала горку песком, чтобы предотвратить массовые катания. Однако эти меры не возымели эффекта.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...