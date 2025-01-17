Мэр Перми вносит запрет на нахождение детей на Слудской горке

Мэрия Перми вносит изменения в перечень мест, где не допускается нахождение детей. Теперь в этот перечень входят также «места, используемые для катания с горок в зимний период, граничащие с автомобильными дорогами (включая внутриквартальные проезды), железнодорожными и трамвайными путями, водоемами; имеющие на пути катания препятствия (деревья, заборы, столбы, пешеходные дорожки и так далее)». Соответствующе постановление опубликовано на сайте администрации за подписью главы города Эдуарда Соснина.

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Необходимость изменений поясняется действием закона Пермского края «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» и заключений экспертной комиссии города Перми для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, от 10 января 2025 года.

Напомним, жители Перми устроили несанкционированные катания со Слудской горки в центре Перми, рядом с обустроенным ледовым городком. В начале января мэр Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале предостерег жителей города от катания со Слудской горки на ледянках. Спуск с горки выходит на проезжую часть и трамвайные пути. Мэрия поставила внизу горы ограждения и даже посыпала горку песком, чтобы предотвратить массовые катания. Однако эти меры не возымели эффекта.