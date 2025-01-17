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В Новочеркасске разыскивают пропавшего подростка

В Новочеркасске устанавливают местонахождение пропавшей несовершеннолетней Валерии Куценко. Она вышла из дома утром 16 января и до настоящего времени не вернулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

У 13-летней Валерии Куценко русые волосы до плеч и худощавое телосложение. Была одета в куртку и джинсы черного цвета, белый свитер и ботинки. При себе имеет рюкзак.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в донской столице ведутся поиски 23-летнего Валентина Шикунова. О его местонахождении ничего неизвестно с 4 января 2025 года.

Анна Марьина

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