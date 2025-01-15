В Ростове более недели ищут пропавшего студента

В донской столице ведутся поиски 23-летнего Валентина Шикунова. О его местонахождении ничего неизвестно с 4 января 2025 года. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ростовской области Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ростовской области

Молодой человек ростом 175 см. У него нормальное телосложение, светло-русые волосы и зеленые глаза. Одет был в темно-зеленую куртку и голубые джинсы.

По информации «КП-Ростов-на-Дону», Шикунов учится в ДГТУ в Ростове. Днем 4 января он вышел из студенческого общежития и пропал. По данным издания, с собой у него были документы. Спустя шесть дней он не пришел на экзамен. Тогда одногруппники попытались дозвониться до него, но телефон был вне зоны доступа.

Как сообщал «Ъ-Ростов», по итогам 2024 года в Ростовской области было зафиксировано 1057 обращений, связанных с пропажей людей. Волонтеры нашли живыми 664 человека, еще 64 обнаружили мертвыми.

Анна Анисова