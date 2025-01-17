На Кубани число вакансий в стройсфере за год выросло на 15%

За 2024 год в Краснодарском крае количество вакансий в строительной сфере увеличилось на 15%. Об этом пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу рекрутингового ресурса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На протяжении 2024 года в профильной области имелся недостаток специалистов. Дефицит наблюдался с января по октябрь, к концу года в Краснодарском крае увеличилось число резюме в целом и в сфере строительства и недвижимости. При этом число вакансий стало уменьшаться. Это связано с сезонностью: перед новогодними праздниками работодатели реже ищут новых людей. В пресс-службе сервиса также отметили, что повышение ключевой ставки останавливает часть организаций от большего найма.

За год увеличилось количество вакансий для вахтовых рабочих в сфере строительства и недвижимости. В декабре 2024 года этот показатель вырос на 20%. В целом в декабре прошлого года доля вахтовых предложений от общего количества вакансий в сфере строительства и недвижимости составила не менее 17%.

Строительные компании Краснодарского края испытывают острую нехватку в квалифицированных кадрах: слесарях, электромонтажниках, сварщиках, монтажниках и малярах. В то же время отмечается избыток руководителей строительных проектов, главных инженеров проектов, прорабов и геодезистов.

Эксперты считают, что дефицит кадров связан с демографической ямой 1990-х годов. На рынок труда вышло самое малочисленное поколение молодых специалистов. По словам аналитиков, следует учесть структурные изменения на рынке труда, которые произошли после введения коронавирусных ограничений. Наблюдался отток рабочей силы из производственной и строительной сфер, а также из других отраслей реального сектора в сферу услуг.

Кроме того, существует дисбаланс между системой образования и реальными потребностями рынка труда. Особенно это заметно в области производственных и рабочих специальностей, куда в последние два десятилетия молодежь не стремилась поступать на обучение.

Алина Зорина