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В текущем году в Оренбуржье планируют отремонтировать 19 искусственных сооружений

В 2025 году планируется привести в нормативное состояние 19 искусственных сооружений на региональных дорогах, два из которых перешли с прошлого года. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

По данным регионального правительства, в настоящее время «дорожники вышли на шесть объектов». В новом сезоне завершат начатые в 2024 году работы на мостах через р. Суундук (17 км дороги Красноярский — Кваркено — Коминтерн) в Кваркенском районе и через р. Чаган (330 км дороги Бугульма — Бугуруслан — Бузулук — Уральск) в Первомайском районе. Готовность объектов составляет более 30%. Первый объект подрядчик должен завершить в ноябре, второй — в июле.

Также приступили к капремонту мостов через р. Гусиха (45 км дороги Переволоцкий – Кичкасс) и р. Большой Уран (1 км Кичкасс — Габдрафиково) в Переволоцком районе, через р. Сок (47 км дороги Бугульма — Бугуруслан — Бузулук — Уральск) в Северном районе, через р. Малый Юшатырь (6 км дороги Сретинка — Благодарное) в Тюльганском районе. Подрядные организации проводят демонтаж старых мостов. Обустроены временные объезды.

В правительстве Оренбургской области отмечают, что после капремонта «срок службы мостов составит не менее 50 лет». Весовая нагрузка — движение транспортных средств массой до 100 тонн.

Руфия Кутляева

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