Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителю Уренского округа назначили ограничение свободы за самодельный револьвер

Уренский районный суд Нижегородской области признал гражданина виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Как установлено, в 2015 году фигурант приобрел для личного пользования нарезной револьвер, переделанный самодельным способом из сигнального револьвера. При этом разрешения на хранение оружия у подсудимого не было.

Суд приговорил гражданина к ограничению свободы сроком на полтора года. Вину он признал.

Галина Шамберина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...