Жителю Уренского округа назначили ограничение свободы за самодельный револьвер

Уренский районный суд Нижегородской области признал гражданина виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Как установлено, в 2015 году фигурант приобрел для личного пользования нарезной револьвер, переделанный самодельным способом из сигнального револьвера. При этом разрешения на хранение оружия у подсудимого не было.

Суд приговорил гражданина к ограничению свободы сроком на полтора года. Вину он признал.

Галина Шамберина