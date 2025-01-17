Замначальника «Орелгосзаказчика» ответит в суде за превышение полномочий

Урицкая межрайонная прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик». Его обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекших за собой тяжкие последствия (пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Материалы будут переданы в Урицкий райсуд. Об этом сообщили в облпрокуратуре. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о Геннадии Бычкове.

По версии следствия, фигурант должен был контролировать качество работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в деревне Мураевка Сосковского района, подрядчиком которого выступало местное ООО «Зодчий». Компания якобы допустила отклонение от проекта, а Геннадий Бычков не проконтролировал устранение нарушений и подписал акты о приемке работ в период с сентября 2018 по август 2020 года. Из-за его действий некачественные работы были приняты, а предприятие получило оплату по госконтракту в размере 8,7 млн руб. В марте 2023 года конструкция ФАПа разрушилась, его признали аварийным и не подлежащим эксплуатации. Кроме того, действия обвиняемого нарушили права жителей Мураевки на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Заводский райсуд Орла рассматривает уголовное дело в отношении генерального директора «Зодчего» Романа Титова, обвиняемого в хищении средств при строительстве мураевского ФАПа (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

В 2018 году региональное управление СКР возбудило в отношении гендиректора «Зодчего» уголовное дело о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Следствие считало, что он с декабря 2017 по апрель 2018 года не заплатил 15 работникам 80 тыс. руб. Позже число сотрудников, не получивших деньги, выросло до 56 человек, а задолженность предприятия перед ними составила 3,2 млн руб. В ноябре того же года следственный орган сообщил, что компания выплатила сотрудникам всю зарплату.

Анастасия Колпачева