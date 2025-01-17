Председателем арбитражного суда Западно-Сибирского округа стал Константин Забоев

Председателем арбитражного суда Западно-Сибирского округа назначен Константин Забоев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тюменской области Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тюменской области Александр Моор (слева), председатель арбитражного суда Западно-Сибирского округа Константин Забоев (справа)

Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора Губернатор Тюменской области Александр Моор (слева), председатель арбитражного суда Западно-Сибирского округа Константин Забоев (справа)

Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора

«Желаю Константину Игоревичу и всему коллективу суда успехов, новых достижений и свершений на благо Тюменской области и всей России!»,– написал губернатор.

Константин Забоев работает в судебной системе уже 30 лет, из которых 24 года является судьей. На должность председателя суда он был назначен указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 13 декабря 2024 года. Предыдущий глава арбитражного суда Западно-Сибирского округа Олег Финько ушел в отставку в апреле 2022 года. Временно исполняющей обязанности была назначена его заместитель Ольга Скачкова.

Анна Капустина