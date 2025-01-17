В 2024 году в Татарстане на строительство и капитальный ремонт спорт объектов было выделено 7,89 млрд руб. Об этом говорится в документе об итогах работы Минспорта республики за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за 2024 год инвестировали почти 8 млрд рублей в спортивные объекты

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ В Татарстане за 2024 год инвестировали почти 8 млрд рублей в спортивные объекты

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Из выделенной суммы 3,96 млрд руб. было направлено на капремонт и строительство спортивных объектов, а 3,9 млрд руб. ушло на ремонт в преддверии Игр стран БРИКС.

На создание спортивной инфраструктуры в Казани, Челнах и Зеленодольске на 2025 и 2026 годы выделят 718 млн руб.

Ранее стало известно, что в Татарстане хотят провести зимние игры стран БРИКС.

Анар Зейналов